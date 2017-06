Letzte Chance für Schulz? Unser Liveblog vom SPD-Parteitag

Nach dem Schulz-Hype kamen lange Wochen des Sinkflugs. Der SPD-Parteitag in Dortmund soll für den erneuten Aufschwung sorgen. Ob der Kanzlerkandidat das Ruder herumreißen kann? Wir sind live vor Ort.

Schlangen wie im Disneyland. #SPDBPT kann immer noch nicht beginnen, weil zu viele Leute rein wollen. Sicherheit hat nicht genug Kapazität. pic.twitter.com/kij2bUnARa — Moritz Rödle (@moritz_roedle) 25. Juni 2017

10:34: 1600 Änderungsanträge gibt es für das Wahlprogramm, gebunden sind sie so dick wie das Telefonbuch von Berlin. Und niemand kann sagen, wann der Parteitag überhaupt losgeht, die Schlangen vor der Halle sind immer noch lang.

10:27: Apropos Musik: Der Autor dieses Blogs war 1993 zum ersten Mal in der Westfalenhalle. Seine Mutter nahm ihn damals mit zu einem Bruce-Springsteen-Konzert. 1993 war Springsteen allerdings an einem Tiefpunkt seiner Karriere, die Alben “Human Touch” und “Lucky Town” floppten. Da tun sich Parallelen zur SPD auf. Die ist derzeit mit Martin Schulz ebenfalls ähnlich unerfolgreich.

10:22: Die Band spielt immer noch. “Ain’t nobody” von Chaka Khan ist es gerade. Seltsam eigentlich, dass hier kein sozialdemokratisches Liedgut gespielt wird.

10:17: Eine Voreinschätzung zum Parteitag gibt’s bei tagesschau.de von unserer Korrespondentin Marie-Kristin Boese.

10:12: Durch die Sicherheitsvorkehrungen wird übrigens die Arbeit für die Presse sehr erschwert. Gerade die Kollegen vom Fernsehen haben Probleme, gute Bilder zu drehen, da sie nur unter starken Restriktionen in den Saal dürfen. Die Kollegen in den Schnittmobilen draußen vor der Halle müssen immer durch die Sicherheitsschleusen – selbst wenn sie nur die Toiletten aufsuchen müssen. Und wenn wir uns ein Wasser oder Kaffee holen wollen, müssen wir ebenfalls wieder durch eine Sicherheitsschleuse, wie man das vom Flughafen kennt.

10:06: Vor der Westfalenhalle demonstrieren mehrere hundert Demonstranten lautstark. Sie denken jetzt, die sind vielleicht gegen Hartz IV, CETA oder Kriegseinsätze? Nein, es geht um die Bürgerversicherung. Die Demonstranten sind dagegen, denn sie sind von den privaten Krankenkassen.

09:58: Guten Morgen, liebe Leser! Hier verzögert sich der Beginn. Das hat durchaus seine Gründe, denn die Sicherheitsvorkehrungen sind immens. Hier muss jeder wie am Flughafen durch Sicherheitsschleusen. Bis zum Start gibt es Feelgoodmusic einer Soulband, die Klassiker wie “All Night long” covert.



Wirkt eher wie eine Cocktailparty in Ibiza. Die Stimmung ist aber längst nicht so entspannt. Schon gestern auf dem Parteiabend war bei den Genossen nicht so richtig Stimmung aufgekommen: