Das TV-Duell Merkel gegen Schulz im Liveblog

Schafft Martin Schulz für die SPD die Wende in den Umfragen oder verteidigt Angela Merkel die guten Aussichten für die CDU? Wir sind live beim TV-Duell dabei – mit Analysen und Faktenchecks unserer Korrespondenten.

22:13: Die Schlusseinschätzung unserer Studioleiterin Tina Hassel: “Einige gute Konter sind dem Herausforderer Schulz gelungen, vor allem bei den Themen Türkei, Trump, der Maut und der schwurbelnden Kanzlerin. Aber die angeblich großen Differenzen gibt es nur im Klein-Klein, Schulz hängt im Kokon der großen Koalition, daher reicht es nicht für eine Trendwende.”

Eine Frage bleibt nach den Schlussworten beim #TVDuell. Welches war auswendiggelernter? — Oliver Köhr (@koehroliver) 3. September 2017

21:53: 97 Minuten sind es jetzt geworden. Peter Kloeppel sagt noch zum Schluss, als kleine Spitze gegen Merkel: “Und wir hätten auch nächstes Wochenende Zeit für ein zweites Duell.” Wir übrigens auch.

Je mehr #Schulz in der Defensive, desto mehr beschimpft das linke Lager die Moderatoren – teils zu Recht = Themensetzung… #TVDuell //t.co/JTiMHGgYx1 — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

#TVDuell neigt sich langsam dem Ende. Meine Prognose: Im Schlusswort danken sich #Merkel und #Schulz gegenseitig für den schönen Abend! — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

21:43: Bei der Steuerpolitik kann Schulz punkten:

Punkt für Schulz: kann SPD Steuerkonzept präzise rechnen – von wegen keine Ahnung von Innenpoliti — Sabine Rau (@SabineRau) 3. September 2017

Musterrechnung #Merkel im #tvduell zu Entlastung von Familien: nennt lieber keine Zahlen. da kann man zwar folgen, erfährt nur nix… — Christoph Scheld (@ChristophScheld) 3. September 2017

21:42: Der Tweet unseres Kollegen Tom Schneider fasst wohl ziemlich viele Probleme zusammen:

Würde gern verfolgen,warum Politik so machtos gegen Autoindustrie ist,aber mein ICE fährt gerade durch ein Land mit wenig Breitband #tvduell — Tom Schneider (@TomSchneider_TV) 3. September 2017

21:39: Es gibt eine Schnellfragerunde. Um die liegengebliebenen Themen nachzuholen?

Jetzt Schnelldurchlauf mit Ja/Nein-Option!?!?!?! Das hat mit Duell nur noch wenig zu tun. #TVDuell — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

21:35: Heute Morgen verlautbarte die SPD aus Versehen Martin Schulz schon in einer Anzeige als Sieger des Duells. Und auch jetzt war sie wohl etwas vorschnell:

Ups. Die @spdde hat heute schon wieder zu schnell was rausgehauen! Merkel hat sich klar von Rente mit 70 distanziert! #Fail #TVDuell //t.co/OdtRtSSjlp — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

21:34: So kann man das auch sehen:

21:28: Unsere Korrespondentin Birgit Schmeitzner noch einmal mit einer Einschätzung zur Türkei-Frage:

“Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei? Merkel will keine “Leisetreterei” – verweist aber auf Zwänge, wenn man inhaftierte Deutsche freibekommen will.

Schulz: “Die einzige Sprache, die Präsident Erdogang versteht, ist die der konsequenten Haltung: Jetzt ist Schluss”. Das beschreibt sehr gut den Zwiespalt, in dem sich Realpolitik befindet.”

21:24: Vielleicht doch ein paar Themenkomplexe zu viel?

21:19: “Wow, das find ich toll”, sagt Martin Schulz, nachdem Merkel sagt, die Rente mit 70 werde es nicht geben. “Endlich eine Position. Beim letzten Duell haben Sie allerdings noch gesagt, die Maut würde es mit Ihnen nicht geben. Jetzt die Rente mit 70. Ich bin gespannt.”

#TVDuell: #Schulz lobt #Merkel für klare Aussage. Dann verweist er auf die #Maut. Da habe Merkel auch gesagt, sie komme nicht. — Michael Stempfle (@mijoste) 3. September 2017

21:16: Jetzt geht es um den Themenkomplex Gerechtigkeit.

21:14: Trump-Bashing kommt gut an:

Bislang größter Applaus für #Schulz bei Trump Kritik/ Bashing #Duell — Tina Hassel (@TinaHassel) 3. September 2017

Uffz! Die Telefonrechnung von Merkel will ich mal sehen #TVDuell — Marie-Kristin Boese (@marie_boese) 3. September 2017

21:11: “Wir haben schwerwiegende Differenzen mit dem US-Präsidenten”, sagt Merkel. Schulz zuvor über Trump:

#TVDuell: #Schulz zu #Trump: Ein Mann, der mit tweets Niedertracht in die Welt trage. — Michael Stempfle (@mijoste) 3. September 2017

21:08: Nun geht es um Nordkorea und die USA.

21:07: Höchste Konzentration im Pressezentrum:

Konzentriertes Lauschen in der Lounge. So viele Klatschende gibt es gar nicht. #TVDuell pic.twitter.com/7BLSdTX5FZ — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

21:03: “Leisetreterei ist das letzte, was man braucht im Umgang mit jemandem wie Erdogan, da gebe ich Ihnen Recht”, sagt Merkel zu Schulz. Generell verläuft das Duell ziemlich harmonisch:

"Sie ergänzen sich in diesem Punkt ganz wunderbar", sagt Sandra Maischberger gerade. Das trifft es! #TVDuell — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

#tvduell zeigt das ganze Dilemma dieses Wahlkampfs. Eher #Merkel und @MartinSchulz gegen die Moderatoren als gegeneinander… — Christoph Scheld (@ChristophScheld) 3. September 2017

#Merkel zu #Türkei: "Müssen zeigen, dass wir sehr klar reagieren werden." Ich finde, dazu hatte die BuReg schon lange Gelegenheit! #TVDuell — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

Merkels bislang schärfstes Argument gegen Schulz Türkeipolitik: Sigmar Gabriel! — Sabine Rau (@SabineRau) 3. September 2017

21:03: Fehlen da nicht noch einige große Themen?

Seit 35 Minuten Flüchtlinge, Abschiebung, Islam. Im Moment gewinnt eine andere Partei bei diesem #TVDuell — Philipp Menn (@PhilippMenn) 3. September 2017

20:58: Der erste Themenkomplex nimmt sehr viel Raum ein:

20:53: Die Debatte über Abschiebungen wirkt mitunter seltsam:

Wettlauf wer am schnellsten abschiebt???? Wird der dann Kanzler? Seltsamer Wettstreit gerade #Merkel #Schulz #Duell — Tina Hassel (@TinaHassel) 3. September 2017

"Ermessensspielraum","wann sind die endlich weg?","Altlasten" – bei den Worten zur Abschiebepraxis bleibt mir echt die Luft weg! #wahlarena — Tom Schneider (@TomSchneider_TV) 3. September 2017

20:52: Merkel fährt eher die Strategie Kuschelkurs statt Attacke:

#Merkel zu #Schulz: "Wir haben schon beide mehrere Erlebnisse gehabt…" Das nennt man: Erdrücken durch Umarmung.#TVDuell — Eva Lodde (@evalodde) 3. September 2017

20:50: Bei den Themen Abschiebungen und Türkei entwickelt sich eine tatsächliche Diskussion:

Beim Thema "Ausreisepflichtige" endlich sowas wie Duell im #tvduell zwischen #Merkel und @MartinSchulz — Christoph Scheld (@ChristophScheld) 3. September 2017

20:46: Eher Talkshow als Duell?

Ich kann mir nicht helfen, aber bisher wirkt das #TVDuell wie eine Talkshow mit zwei Gästen und vier Gastgebern. Noch 60 Min. Hoffnung. — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

20:45: Schulz verliert zwischendurch fast den Faden:

Hmm, und kommt er nicht mal auf den Punkt… Das wirkt etwas fahrig.#TVDuell //t.co/Cp7loPuCH4 — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

20:43: Interessant: Merkel war heute nicht in der Kirche, Schulz in einer Kapelle. Merkel schiebt daraufhin schnell hinterher, dass sie gestern in der Kirche war.

Und #SChulz setzt noch einen drauf: Wahrscheinlich beten wir beide im Kämmerlein… Fremdschämen unter Journalisten… #TVDuell //t.co/KF5CrGkyoF — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

20:41: Schulz will sich im Fall seiner Wahl für ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen:

Schulz: "Wenn ich Kanzler bin, breche ich #Türkei-Beitrittsverhandlungen ab". Fügt aber noch an, dass das nur gemeinsam mit der EU geht… — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) 3. September 2017

20:41: Gibt es nicht genug Unterschiede zwischen Merkel und Schulz für ein hartes Duell?

Merkel/Schulz-Duell? Zwei konservative Sozialdemokraten diskutieren über Politik — Sabine Rau (@SabineRau) 3. September 2017

20:39: Schulz bleibt zu zahm:

Und wenn das so bleibt hat #Merkel gewonnen #Schulz bislang zu zahm //t.co/vVUilHHbF3 — Tina Hassel (@TinaHassel) 3. September 2017

20:37: Merkel gesteht Fehler ein und geht auf Schulz ein:

Kanzlerin @AngelaMerkeICDU räumt ein: es war ein Fehler, nicht früher auf die Flüchtlingslager im Libanon zu blicken. Stimmt.Daraus lernen ! — Thomas Kreutzmann (@ThKreutzmannhr) 3. September 2017

Merkel greift Halbsätze von Schulz auf, das wirkt verbindend. Wahlkampf durch Umarmen… #TVDuell — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) 3. September 2017

20:35: Schulz kritisiert Merkel, aber mit angezogener Handbremse:

20:34: Sowohl Merkel als auch Schulz wirken konzentriert, aber nicht nervös:

Schulz hat im Vorfeld gesagt, er sei nicht nervös. Erster Eindruck: Das stimmt. Gilt auch für Merkel. #tvDuell — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) 3. September 2017

20:32: Die Ansichten über den Verlauf des Duells sind auch unter unseren Korrespondenten unterschiedlich:

Schulz greift Merkel dort an, wo sie kaum Kontrolle hat: Horst Seehofer. #CSU (Warum hat der Viktor Orban zum CSU-Parteitag eingeladen?) — Eva Lodde (@evalodde) 3. September 2017

Thema Flüchtlingskrise im #tvduell: @MartinSchulz tut sich schwer Kritik an #Merkel zu üben. — Christoph Scheld (@ChristophScheld) 3. September 2017

#TVDuell #Merkel kontert #Schulz:Im Nachhinein habe man sich zu wenig um Flüchtlingslager gekümmert. Das gelte auch für (SPD) Außenminister — Michael Stempfle (@mijoste) 3. September 2017

#Schulz wirft Merkel vor, die EU Nachbarn nicht genügend eingebunden zu haben. Das ist Glatteis, er hätte auch mehr tun können..#Flüchtlinge — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

20:29: “EU-Türkei-Abkommen, ich habe dafür viel Kritik einstecken müssen, halte es immer noch für richtig”, sagt Merkel. Im Pressezentrum kurzer Applaus.

20:29: Die Frage eines Zuschauers, die man durchaus mal stellen kann:

Darf ein Mann überhaupt Kanzlerin werden? #TVDuell — Trinity (@ootrinityoo) 3. September 2017

20:26: Das Duell wirkt durchaus konfrontativ, Schulz und Merkel antworten direkt aufeinander:

Merkel wirkt kurz genervt von Nachfragen zur Flüchtlingspolitik 2015: „Ist egal, ob er [Schulz] es besser weiß, ich sage meine Einschätzung“ — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) 3. September 2017

#TVDuell: #Schulz: Man hätte europäische Partner einbeziehen müssen. #Merkel: Man habe an Flucht-Ursachen ansetzen müssen. — Michael Stempfle (@mijoste) 3. September 2017

20:26: Eindrücke aus dem Pressezentrum:

Für #schulz wird zumindest mal geklatscht in der Lounge beim #tvDuell. #merkel hat das wohl nicht organisiert… pic.twitter.com/rXMP71aS6E — Tamara Anthony (@TAMANTH) 3. September 2017

20:24: Merkel darauf: “Herr Schulz müsste es eigentlich besser wissen und weiß es sicherlich auch.” Es gebe im Leben, eines Regierungsschefs Momente, in denen man entscheiden müsse.

#tvduell beginnt von beiden Seiten mit bekannten Thesen. Sie: Fluchtursachen bekämpfen. Er: Europa! — Christoph Scheld (@ChristophScheld) 3. September 2017

#TVDuell: #Merkel rechtfertigt sich für ihre Entscheidung vom Septbember 2015: Es gebe im Leben Momente, da müssen Sie sich entscheiden. — Michael Stempfle (@mijoste) 3. September 2017

20:22: Claus Strunz spricht Schulz auf seinen Satz “Was die Flüchtlinge bringen, ist wertvoller als Gold” an. Schulz dazu: Er würde diesen Satz jederzeit wiederholen, was er dann auch gleich tut. 2015 habe Merkel allerdings falsche Entscheidungen getroffen. Es brauche eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage.

20:20: Der erste der vier großen Themenkomplexe des Duells: Migration. Maischberger fragt Merkel: “Empfinden Sie die Migration als Bedrohung für Deutschland?” Merkel verneint, sagt aber, es sei eine große Herausforderung.

20:19: Beide Duellanten tragen blau:

Schnellcheck bei einem großen Farbenhersteller: "blau wirkt kühl, Farbe des Nichtgreifbaren." #TVDuell pic.twitter.com/kJ1Yzeyndk — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

20:19: Martin Schulz bekräftigt nochmals seine Kritik an Merkel, diese schade der Demokratie: “Zugegeben war das eine harte Formulierung, sie hat aber ihren Zweck erfüllt, die Debatte anzustoßen.”

#TVDuell: #Schulz will seinen Vorwurf "Anschlag auf Demokratie" in dieser Form nicht wiederholen. — Michael Stempfle (@mijoste) 3. September 2017

20:19: Es gehe nicht um Auto oder Klima, sondern um Lösungen, sagt Angela Merkel zu Beginn.

20:18: Die Landtagswahlen zu verlieren, sei für die SPD sehr bitter gewesen. Jetzt seie man aber kurz vor der Bundestagswahl, und es gehe jetzt im TV-Duell darum, die Fragen der Wähler zur Wahl zu beantworten, sagt Schulz.

Schulz setzt auf noch unentschlossene Wähler und will bei ihnen punkten: "jeder zweite deutsche Bürger ist noch nicht entschieden". #TVDuell — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) 3. September 2017

20:15: Es geht los!



20:03: Die Unterstützer sind da, das Duell kann losgehen:

Lächeln für Martin: #SPD Unterstützer sind vor Ort #Schulz muss heute das Blatt drehen #Merkel reicht Unentschieden pic.twitter.com/J6KaKxgkV0 — Tina Hassel (@TinaHassel) 3. September 2017

20:00 Uhr: Wie das Suchinteresse nach Angela Merkel und Martin Schulz bei Google fluktuiert, können Sie in dieser Grafik live mitverfolgen:



19:58 Uhr: Ungleiche Ausgangslage für Angela Merkel und Martin Schulz:

Geht es nach Merkel, wird das #TVDuell alles andere als ein Duell. Noch nicht mal Streitgespräch mit Schulz. Sie wird Zuschauer ansprechen. — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) 3. September 2017

Diskussionen im Vorfeld

19:45 Uhr: Das TV-Duell hat bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Kanzlerin Angela Merkel sagte nur unter bestimmten Bedingungen zu. Zur dieser Debatte äußerte sie sich wie auch Kanzlerkandidat Martin Schulz im Vorfeld:



Die Duelle im Schnelldurchlauf

19:40 Uhr: In etwas mehr als einer halben Stunde geht es los. Zur Einstimmung haben wir hier einen Schnelldurchlauf aller TV-Duelle seit 2002 für Sie vorbereitet:



19:37 Uhr: CDU bezeichnet Unterstützer vor dem Fernsehstudio als “voll muttiviert”:

Eigentlich war #Mutti ja mal eine eher unschmeichelhafte Bezeichnung der #Merkel-Gegner … //t.co/XUmVQvqsiW — Marko Milovanovic (@herrmilovanovic) 3. September 2017

19:29 Uhr: Ob der SPD-Kanzlerkandidat diese Ratschläge berücksichtigen wird?

Keine Stunde mehr und dann startet das #TVduell. Schulz muss angreifen – aber nicht zu sehr, dafür ist Merkel zu beliebt. Gratwanderung — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) 3. September 2017

19:16 Uhr: Im Pressezentrum tummeln sich die ersten Gäste der Duellanten:

19:10 Uhr: Unser Korrespondent Arne Meyer-Fünffinger mit einer spannenden Programmankündigung für alle “Tatort”-Fans:

Hallo #Tatort-Fans! Ab 20:15 im Ersten: "Letzte Ausfahrt Adlershof" – der neue Fall des Ermittler-Duos Merkel/Schulz. Spannend! #TVDuell — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) 3. September 2017

Die Königsdisziplin im Wahlkampf

18:53 Uhr: Angela Merkel ist eine TV-Duell-Gegnerin, an der sich Herausforderer die Zähne ausbeißen können. Drei erfolgreiche Schlachten hat sie hinter sich, heute Abend trifft sie auf Martin Schulz. Dabei mag Merkel solche Duelle eigentlich nicht, berichtet Angela Ulrich auf tagesschau.de.

Das TV-Duell als Großereignis

18:44 Uhr: Das Duell ist ein Großereignis – die Fernsehsender ARD, ZDF, RTL und ProSieben/Sat.1 rechnen mit ca. 20 Millionen Zuschauern. Auch im Netz spiegelt sich das wieder, wie die heutigen Google-Suchanfragen zeigen.



Der Bericht aus Berlin – jetzt live aus Berlin-Adlershof

18:30 Uhr:



Bericht aus Berlin um 18:30 Uhr live aus Adlershof

18:19 Uhr: Um 18:30 Uhr begrüßt Sie unsere Studioleiterin Tina Hassen zum Bericht aus Berlin, in dem es heute ausschließlich um das TV-Duell gehen wird. Sie können die Sendung auch hier im Blog als Livestream mitverfolgen.

Wahlkampf auch vor der Tür

18:15: Während sich drinnen Journalisten und Politiker auf das Duell vorbereiten, gibt es draußen Aktionen verschiedener Parteien. Die Grünen haben eine Plakattafel aufgestellt, die Junge Union heizt für Merkel ein:

Wir haben da mal was vor die Tür gestellt #TVDuell #DarumGruen pic.twitter.com/7SGQbPwlvx — Michael Kellner (@MiKellner) 3. September 2017

Also die @Junge_Union ist ganz gut drauf 🙂 pic.twitter.com/x8Qogp63S2 — Jochen Blind (@JochenBlind) 3. September 2017

Spott vor dem Duell

18:04: Die SPD hat Martin Schulz bereits heute Morgen zum Sieger des TV-Duelles erklärt – in einer Werbeanzeige auf Google. Dafür bekommt die Partei viel Spott.

18:00 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Liveblog aus dem Pressezentrum in Berlin-Adlershof. Nebenan im Fernsehstudio beginnt um 20:15 das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Wir verfolgen das Geschehen von hier aus gemeinsam mit rund 700 weiteren Journalisten und prominenten Gästen mit.